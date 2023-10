"Ich schlag dich tot, du Arschloch, du": ÖVP-Bürgermeister in Niederösterreich rastet völlig aus

In Niederösterreich ist Wirbel um einen ÖVP-Bürgermeister entstanden. Videoaufnahmen zeigen, wie Johann Bauer, Ortschef von Schrattenberg, einem Ort im Bezirk Mistelbach, völlig ausrastet und einen Einwohner beschimpft.

Zu sehen ist der Lokalpolitiker u.a. bei der Beschimpfung eines Bewohners. Mehrmals fällt die Phrase "Du Arschloch, du". Den Anfang der Auseinandersetzung dürfte es bereits im Lokal gegeben haben. Anschließend verlagert sich der Streit vor die Haustüre. Mehrmals fordert der Einwohner den Bürgermeister auf, zu gehen. Auch die Frau, die alles mit dem Handy festhält, versucht die Situation zu entschärfen. Mehrmals sagt sie zu ihrem Partner "Komm, geh ma eine". Doch beide Personen bewegen sich nicht von der Stelle. Weitere Sager des ÖVP-Bürgermeisters, wie "du bist schon lang nicht mehr da, wenn ich wollte", "du Scheißer, du", "ich schlag dich tot, du Arschloch, du", "du bist schon tot, bevor du noch was sagen kannst" und "du bist nächste Woche nicht mehr in deinem Haus, wenn ich möchte" fallen in dem Video. In der Situation kam es auch zu Handgreiflichkeiten.

Bauer kündigte seinen Rücktritt für Ende November an, der FPÖ ist dies zu spät. "Jemand, der so ein skandalöses Verhalten an den Tag legt, kann keinen einzigen Tag länger Bürgermeister sein und muss sofort zurücktreten", befand Michael Schnedlitz, der Generalsekretär der Freiheitlichen, am Dienstag in einer Aussendung. FPÖ-Bundesrat Michael Bernard, gleichzeitig Obmann der Mistelbacher Bezirkspartei, ortete eine "halbherzige Ankündigung" Bauers, die an "Dreistigkeit und Präpotenz nicht mehr zu überbieten" sei.