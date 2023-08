Wechsel zu Inter Mailand perfekt - Arnautovic: "Ich bin zurück"

"Marko ist ein körperlich imposanter und technisch begabter Spieler, der ein kompletter Stürmer und mit beiden Füßen gleichermaßen talentiert ist", so Inter Mailand über Arnautovic.

ÖFB-Nationalteam-Rekordspieler Marko Arnautovic ist nach 13 Jahren zum 19-maligen italienischen Meister Inter Mailand zurückgekehrt. Wie die "Nerazzurri" am Mittwochabend mitteilten, wird der 34-Jährige von seinem Stammklub Bologna mit einer Kaufoption ausgeliehen. Schon in der Saison 2009/10 spielte der Wiener für den Traditionsverein, damals war er von Twente Enschede ausgeliehen. Unter Trainer José Mourinho kam er jedoch insgesamt nur auf drei Einsätze.

Arnautovic-Rückkehr zu Inter Mailand

"Ich bin zurück. Ich freue mich so sehr, hier zu sein, und Euch im San Siro zu sehen und meine Teamkollegen zu treffen", sagte Arnautovic in einer kurzen Video-Botschaft in den sozialen Medien. Schon am Samstag könnte er zum Serie-A-Auftakt im Heimspiel gegen Monza erstmals das neue Inter-Dress tragen. Laut Angaben des Champions-League-Finalisten besteht bei Eintreffen bestimmter sportlicher Faktoren eine Kaufpflicht für den Nationalspieler. Bologna soll dafür laut Medienberichten rund 10 Millionen Euro bekommen.