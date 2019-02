Ice Ice Baby: Influencer und VIPs kosten die Eisneuheiten 2019 in Wien

Der Sommer lässt zwar noch auf sich warten, die Eis-Highlights 2019 wurden trotz allem schon präsentiert. Von Magnum bis über KINDER Ice Cream und Cremissimo á la Brickerl. Die nächsten Eis-Klassiker können sich sehen (eher schmecken) lassen. Promis durften diese bereits in der Labstelle Wien verkosten.

30 Jahre Magnum werden ausgiebig gefeiert mit Magnum White Chocolate & Cookies und Magnum Vegan. KINDER Ice Cream eröffnet das #nICEage 2019 und hat die Klassiker Bueno und Joy (Limited Edition) im Originalformat als Eis interpretiert. Cremissimo bringt mit Cremissimo à la Brickerl den nächsten Eis-Klassiker in die Wanne.

Solero kommt fruchtig-frisch, bio und vegan mit der neuen Variante Bio Lemon. Cornetto entführt mit Tropical Fruits die Eisfans in die Tropen, für junge Trendsetter gibt es das angesagte No Drama Lama und für die Kids das neue Batman-Eis am Stiel.

Promis und Influencer feierten die Eis-Highlights 2019 Am Montag, den 18.2.2019 feierten 180 geladene Gäste, darunter viele VIPs und Influencer in der Wiener Labstelle die Eisneuheiten 2019 von Eskimo und KINDER Ice Cream. Unter den prominenten Gästen waren Martin Leutgeb und seine Dancing Stars-Partnerin Manuela Stöckl, Susanna Hirschler mit Freund, Jungschauspieler Aaron Karl mit Freundin, Youtube-Star Michi Buchinger, Schauspielerin Chiara Pisati mit ihrem kleinen Bruder, Kabarettist Clemens Haipl mit Familie, Model Kathi Steininger mit Sohn, Martina Kaiser mit Tochter Kiana, Fotograf Alex List mit Familie, Fotografin Caro Strasnik mit Kindern, puls4-Wetterfee Verena Schneider, Designerin Niki Osl (Miss Lillys Hats), FM4 Morningshow-Moderator Stuart Freeman, Servus TV Moderator Andi Moravec mit schwangerer Freundin Tanja, die Influencerinnen The Ladies, Viennaeats, Zoe Karapetyan und natürlich Ö3-Moderatorin Kati Bellowitsch.

Das sagen die Promis zum neuen Eis-Genuss Clemens Haipl, Autor, Musiker, Kabarettist:

“Ich bin ein kleines Schleckermäulchen und interessiere mich als Autor natürlich für die Eis-Szene. Als Künstler muss man auf der Höhe der Eiszeit sein, außerdem sind die Kritiken nach so einem Event ehrlicher als nach einer Kabarett-Premiere. Normalerweise kommen die Leute zum Socialising, hier kommen die Leute aber wirklich wegen des Produkts.”

Michi Buchinger, YouTuber und Autor:

„Ich bin ein Brickerlfan, deswegen find ich es schön, dass jetzt etwas, das jeder kennt und liebt in einer neuen Form präsentiert wird, nämlich als Cremissimo a la Brickerl. Ich bin ein Genießer und einmal im Monat gönne ich mir sehr gerne eine Eiswanne, alleine, ganz ohne Teilen.“

Kathi Steininger, Model und Veganerin:

„Endlich kann ich auch wieder ein Magnum essen, darauf hab ich als Veganerin schon lange gewartet.“

Aaron Karl, Schauspieler „Walking on Sunshine“:

Der Tschisi-Eisfan steht auch auf Wassereis und Schokolade: „Ich spiele dieses Jahr Sommertheater in St. Florian, ansonsten drehen wir die zweite Staffel von Walking on Sunshine mit zehn Folgen. Darauf freu ich mich auch schon!“

Andi Moravec, ServusTV-Moderator

„Ich bin ein Fan von Magnum Mandel und Brickerl ist ein Klassiker, das geht immer!“

Die Eis-Highlights 2019 im Überblick

Magnum feiert den 30. Geburtstag unter dem Motto #neverstopplaying und präsentiert zu diesem Anlass Magnum White Chocolate & Cookies, das verspielteste Magnum aller Zeiten am Stiel und im Becher. Verstärkt wird die Geburtstagsfeier durch die neue Bechersorte Magnum Double Becher Dark Chocolate & Raspberry. Für vegane Eisfans gibt es die AllzeitHits Magnum Classic und Magnum Mandel erstmals auch in veganer Form.

feiert den 30. Geburtstag unter dem Motto #neverstopplaying und präsentiert zu diesem Anlass Magnum White Chocolate & Cookies, das verspielteste Magnum aller Zeiten am Stiel und im Becher. Verstärkt wird die Geburtstagsfeier durch die neue Bechersorte Magnum Double Becher Dark Chocolate & Raspberry. Für vegane Eisfans gibt es die AllzeitHits Magnum Classic und Magnum Mandel erstmals auch in veganer Form. KINDER Ice Cream : KINDER Bueno, gibt es in dieser Saison „vereist“ im Original-Riegelformat als KINDER Bueno Ice Cream Bar. Mit der Limited Edition KINDER Joy Ice Cream- natürlich mit dem Geschmack des Originals und auch mit einem kleinen Spielzeug.

: KINDER Bueno, gibt es in dieser Saison „vereist“ im Original-Riegelformat als KINDER Bueno Ice Cream Bar. Mit der Limited Edition KINDER Joy Ice Cream- natürlich mit dem Geschmack des Originals und auch mit einem kleinen Spielzeug. Cremissimo à la Jolly und Cremissimo à la Erdbeer Combino haben gezeigt, wie sehr es die Eisfans mögen, dass es ihre klassischen, österreichischen Stieleis-Lieblinge auch zum Löffeln gibt. Heuer wird mit Cremissimo à la Brickerl Runde drei von „Cremissimo meets Klassiker“ löffelweich-cremig eingeläutet.

à la Jolly und Cremissimo à la Erdbeer Combino haben gezeigt, wie sehr es die Eisfans mögen, dass es ihre klassischen, österreichischen Stieleis-Lieblinge auch zum Löffeln gibt. Heuer wird mit Cremissimo à la Brickerl Runde drei von „Cremissimo meets Klassiker“ löffelweich-cremig eingeläutet. Solero bringt mit Solero Bio Lemon frisch-fruchtigen Zitroneneisgenuss – bio, vegan und glutenfrei.

bringt mit Solero Bio Lemon frisch-fruchtigen Zitroneneisgenuss – bio, vegan und glutenfrei. Cornetto entführt die Eisfans in die Tropen mit Cornetto Tropical Fruits. Mit dem Geschmack von Mangos nicht nur im Eis sondern erstmals auch im Stanitzel – das schmeckt heuer nämlich auch nach Mango und Vanille.

entführt die Eisfans in die Tropen mit Cornetto Tropical Fruits. Mit dem Geschmack von Mangos nicht nur im Eis sondern erstmals auch im Stanitzel – das schmeckt heuer nämlich auch nach Mango und Vanille. Zwei neue Angebote gibt es unter der „Hausmarke“ ESKIMO: Das trendige No Drama Lama, Geschmacksrichtung Cheesecake, Himbeere und gesalzenes Karamell und das Eis für die kleinen Superhelden: Batman, cremiges Eis mit Schoko- und Vanillegeschmack.