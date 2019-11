Ibiza-Video: Strache kontaktierte vor Veröffentlichung Glock und Benko

Kurz vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos glühten die Handys von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Beide kontaktierten mehrere Personen, darunter auch Glock, Benko und den FPÖ-Abgeordnetem Markus Tschank.

Signa bestätigte Telefonat mit Strache

Signa bestätigte auf Anfrage von "profil" einen "telefonischen Kontakt, in welchem Herr Strache Befürchtungen zur Existenz eines ominösen Videos geäußert hat und dass eventuell missverständliche Äußerungen und haltlose Behauptungen in diesem Video aufgestellt werden. Herr Strache hat sämtliche dieser falschen und haltlosen Aussagen auch später öffentlich zurückgenommen und sich davon distanziert. Wir erachten diese Angelegenheit damit als erledigt."

Gudenus kontaktierte Markus Tschank

Strache wollte laut Chat "heikle Unterlagen" lagern

Gemäß einem vom Nachrichtenmagazin "profil" veröffentlichten Chatprotokoll hat der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos den Freiheitlichen Abgeordneten Harald Stefan gefragt, ob er "heikle Unterlagen" in dessen Büro lagern könne. Wortwörtlich wollte Strache wissen: "Hast du einen Safe in deinem Büro, wo ich heikle Unterlagen lagern kann? Lg."

Kein Akt gefunden

Am 24. Oktober verlangte die Staatsanwaltschaft mittels Sicherstellungsanordnung schließlich die Öffnung des Tresors. Stefan kam dem nach. Die Ermittler fanden aber keinen Akt - weder in der Kanzlei noch in einem privaten Safe in der Wohnung des Abgeordneten. Bei der Zeugeneinvernahme gab Stefan zu Protokoll, dass er nach dem Chat am 16. Mai nichts mehr dazu gehört und keine Unterlagen von Strache zur Lagerung bekommen habe. "Ich weiß auch nicht, um welche Unterlagen es sich dabei hätte handeln können", wurde Stefan zitiert.