Ibiza-U-Ausschuss: Schredder-Affäre wird thematisiert

Kommende Woche wird im Ibiza-U-Ausschuss die "Schredder-Affäre" erneut thematisiert. Dabei wird der "Schredder" persönlich Auskunft geben.

Das Vernichten von Festplatten aus dem Bundeskanzleramt ist in der kommenden Sitzungswoche des Ibiza-Untersuchungsausschusses ein weiteres Mal Thema. Zu Wort kommen soll diesmal der "Schredder" selbst, jener Mitarbeiter am Ballhausplatz, der die Datenträger einem Unternehmen zur Vernichtung gegeben hat - unter falschem Namen und ohne dafür zu zahlen. Interessant dürfte auch die Befragung eines Wiener Anwalts werden, der die Erstellung des Ibiza-Videos mitinitiiert haben will.

Festplatten unter falschen Namen vernichten lassen

Auf der Zeugenliste steht auch der Rechtsanwalt M., der die Ibiza-Falle miteingefädelt und versucht haben soll, das Material an mehrere politische Vertreter zu verkaufen. Laut Ladungsliste des Parlaments will er am Donnerstag den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Danach soll der ehemalige SPÖ-Kampagnenchef Johannes Vetter an der Reihe sein. Der SPÖ-nahe Werber Nikolaus Pelinka hat sein Kommen wegen eines Auslandsaufenthaltes hingegen abgesagt.