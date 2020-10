Ibiza-U-Ausschuss: Kogler rät Sobotka Vorsitz vorerst ruhen zu lassen

Vizekanzler Kogler hat Nationalratspräsident Sobotka empfohlen, den Vorsitz beim Ibiza-U-Ausschuss vorerst ruhen zu lassen. Zuvor hatten bereits die SPÖ und die NEOS eine Abgabe des Vorsitzes gefordert.

Vizekanzler Werner Kogler empfiehlt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), die Vorsitzführung im parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorerst ruhen zu lassen. "Ich würde ihm einen Rat geben: Ich an seiner Stelle würde den Vorsitz nicht länger ausüben bis diese etwaigen oder tatsächlichen Widersprüche geklärt sind", sagte der Grünen-Chef in der "ZiB 2" des ORF am Freitagabend angesichts anhaltender Kritik an Sobotka.