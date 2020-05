Ibiza-U-Ausschuss: Kein Widerspruch gegen Ladungsliste

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss kann seine inhaltliche Arbeit aufnehmen. SPÖ und NEOS haben am Mittwoch ihre Ladungsliste eingebracht, Widerspruch gegen das Verlangen gab es keinen.

30 Einvernahmen im Ibiza-U-Ausschuss

42 Termine geplant

Der letzte Befragungstag vor der Sommerpause ist der 16. Juli. Insgesamt sind 42 Termine geplant, die voraussichtlich bis Mitte April 2021 reichen. Wo die Sitzungen stattfinden ist noch nicht fixiert. Wunsch der Opposition ist der Plenarsaal in der Hofburg, allerdings war auch von einer möglichen Abhaltung im Parlamentsgebäude am Stubenring die Rede. Die Entscheidung darüber soll in der kommenden Woche in einer Präsidiale gefällt werden.