Ibiza-U-Ausschuss: Herbst-Befragungen starten mit Sobotka

Am Mittwoch startet der Ibiza-U-Ausschuss mit Wolfgang Sobotka die Herbst-Befragungen. Geht es nach der Opposition, könnte der Nationalratspräsident selbst ein Teil eines vermuteten Netzwerks rund um Korruption und Gesetzeskauf sein.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss muss auch zu Beginn seiner Herbst-Sitzungen ohne das Corpus Delicti auskommen: jenes auf der spanischen Insel aufgenommenen Video, das die türkis-blaue Regierung gesprengt hat. Dem Interesse dürfte dieser Umstand allerdings keinen Abbruch tun, denn der Ausschussvorsitzende selbst, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird zum Auftakt am Mittwoch befragt.

Sobotka laut Opposition in Korruptionsnetzwerk verwickelt

Geht es nach der Opposition, könnte Sobotka selbst ein Teil eines vermuteten Netzwerks rund um Korruption und Gesetzeskauf sein. Argument von SPÖ und NEOS ist, dass der ÖVP-Politiker auch Präsident des "Alois Mock Instituts" ist. Dieser Verein mit Sitz in St. Pölten erhielt in den vergangenen Jahren Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic, dessen Involvierung in die Casinos-Affäre und mutmaßliche verdeckte Parteispenden im Ausschuss geprüft wird.