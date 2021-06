Ibiza-Drahtzieher muss wegen Drogendelikten vor Gericht

Der Ibiza-Drahtzieher Julian H. muss vor Gericht - nämlich wegen Drogendelikten. H. soll 1,25 Kilo Kokain verteilt haben. Der Prozesstermin steht noch nicht fest.

Noch kein Prozesstermin

Laut exxpress.at wirft die Staatsanwaltschaft dem in U-Haft sitzenden H. Suchtgift-Delikte vor. Es soll um drei Übergaben in Salzburg, der Stadt Haag und in Oberösterreich von gesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Schwarzmarktwert von etwa 47.000 Euro gehen - und zwar zeitlich angesiedelt rund um den Dreh des Ibiza-Videos (im Juli 2017), heißt es in dem Onlinebericht. Bei einer Verurteilung würden bis zu 15 Jahre Haft drohen.

Julian H. als Kopf hinter Ibiza-Video

H. seit März in U-Haft

Julian H. sitzt seit März in Wien wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft - nachdem er Mitte Dezember in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in der Folge an Österreich ausgeliefert worden war. Im April hatte er als Auskunftsperson im U-Ausschuss kundgetan, dann er sich als Opfer voreingenommener und befangener Ermittlungen sehe ("Es wird versucht, mich mundtot zu machen") - und mit dem Video nur ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems habe zeichnen wollen.