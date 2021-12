"Ibiza-Detektiv" weiterhin in U-Haft

Kein Ende der U-Haft gibt es aktuell für den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler.

Einem Enthaftungsantrag sei am Mittwoch nicht stattgegeben worden, teilte Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten, auf APA-Anfrage mit. Die Verteidigung habe Beschwerde gegen die Entscheidung eingebracht. Hessenthaler ist seit seiner Auslieferung aus Berlin im März in Österreich in U-Haft.

Drogenprozess bereits mehrfach vertagt

Gegen den 40-Jährigen läuft seit Anfang September in St. Pölten ein mittlerweile mehrfach - zuletzt am vergangenen Mittwoch - vertagter Drogenprozess. Der Privatdetektiv soll laut Anklage 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent nahe der niederösterreichischen Stadt Haag (Bezirk Amstetten), in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben. Damit soll Hessenthaler der Staatsanwaltschaft zufolge Schulden beglichen bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben.