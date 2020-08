"I Still Believe" startet in den Kinos: Gewinnt Kopfhörer von Libro

Zum Kinostart von "I Still Believe" am 13. August verlosen wir Kopfhörer von Libro. Hier mitmachen und mit etwas Glück gewinnen.

Kurzinhalt zum Film:

Der aufstrebende junge Musiker Jeremy (K.J. Apa) verliebt sich Hals über Kopf in die bezaubernde Melissa (Britt Robertson). Doch ihr Glück scheint nur von kurzer Dauer, denn Melissa erhält eine schreckliche Diagnose. Durch Jeremys Musik schöpft das junge Paar immer wieder Kraft, sich gegen das Schicksal zu stellen. Ihr gemeinsamer Lebensmut scheint alles überwinden zu können. Doch ist ihre Liebe stark genug, den Weg bis zum Ende gemeinsam zu gehen?

Wir verlosen anlässlich des Kinostarts von "I Still Believe" zwei Kopfhörer, zur Verfügung gestellt von LIBRO. Hier könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, die Gewinner werden per Mail verständigt.