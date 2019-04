Hunderte Security-Mitarbeiter bei Wien-Marathon im Einsatz

Am Marathon-Wochenende werden in Wien neben den Einsatzkräften der Polizei auch wieder zahlreiche private Security-Mitarbeiter im Einsatz stehen. Kritisiert wird dabei jedoch eine oft nur mangelhafte Ausbildung.

Am 6. April 2019 startet das 36. Marathon-Wochenende in Wien. Mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer gehen bei diversen Laufveranstaltungen an den Start und hunderttausende Zuschauer sind auf der Marathon-Strecke mit dabei.