Hunderte Demonstranten bei Moria-Demo in Wien: "Wir haben Platz"

Nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria haben am Freitag hunderte Menschen in Wien unter dem Motto "Wir haben Platz" demonstriert.

Nach einer internen Zählung der Polizei versammelten sich am frühen Abend 400 bis 500 Teilnehmer vor dem Bundeskanzleramt. Sie hielten Transparente wie "Moria ist Mord" in Händen und schrien: "Say it loud, say it clear: Refugees are welcome here!"