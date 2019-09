Hunderte Besucher beim "Silent Waltz" im Wiener Stadtpark

Die Wiener Tanzschulen luden am 28. September 2019 zum "Silent Waltz" vor dem Johann-Strauß-Denkmal. Hunderte Besucher folgtem der Einladung für das Open-Air Tanzvergnügen im Stadtpark.

Am Samstag, den 28. September, erklärten die Wiener Tanzschulen den Stadtpark zu Wiens größtem Outdoor-Tanzparkett und hunderte begeisterte Besucher – fleißige Mittänzer und zahlreiche Zuschauer – waren beim Open-Air Event mit dabei. Am Nachmittag wurde vor dem Johann-Strauß-Denkmal zum "Silent Waltz" gebeten – umgesetzt in Kooperation mit der Initiative "Wien tanzt" der WKW Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe.