Hunderte Besucher beim Geburtstagsfest des Wiener Tierschutzhauses

Am Sonntag feierte das Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf sein 20-jähriges Bestehen. Hunderte Besucher und zahlreiche Promis folgten der Party-Einladung.

Das zum WTV gehörige Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf, Europas größtes Tierheim, feierte am 2. September seinen 20. Geburtstag. “Wir haben es trotz widrigster Umstände geschafft, dieses Haus zwei Jahrzehnte lang für Mensch und Tier bewohnbar zu halten und zu einem Hot Spot für Tierschutz in Österreich zu entwickeln. Wir sind wahre Lebenskünstler geworden. Unser Engagement hält unser Haus in Schuss”, so Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.