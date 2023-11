Hunderte bei Auftakt zur Wiener Ballsaison in der Innenstadt

Der Samstag, 11. November hatte um 11.11. Uhr am Graben im 1. Bezirk die Eröffnung der Wiener Ballsaison im Gepäck.

Laut einer Fallstudie zur Saison 2023/24 ist eine solche auch zu erwarten. "Wir kehren zum Normalbetrieb zurück. Und das ist eine gute Botschaft", resümierte Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien. Demnach können sich die Wiener Bälle auf rund 540.000 Besucher und die Wiener Unternehmen auf einen Gesamtumsatz von etwa 175 Millionen Euro einstellen. Los geht es am kommenden Freitag mit dem Rauchfangkehrerball im Palais Ferstel, die Saison endet mit dem Faschingsdienstag am 13. Februar.