Hundeattacke in Sollenau: Zwei Frauen im Spital

Eine Polizistin und eine 74-Jährige wurden am Sonntag im Bezirk Wiener Neustadt von einem Rottweiler angegriffen. Sie mussten ambulant behandelt werden.

Nach einer Hundeattacke in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Sonntag eine Polizistin und eine 74 Jahre alte Tierbesitzerin ambulant im Landesklinikum Wiener Neustadt behandelt worden. Die Frauen waren Angaben der Exekutive zufolge von Vierbeinern in den Unterarm bzw. den Unterschenkel gebissen worden. Ausgangspunkt dafür war die Attacke eines Rottweilers auf einen Mischling.