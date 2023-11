In OÖ ist ein Hund in eine illegale Biberfalle geraten.

In OÖ ist ein Hund in eine illegale Biberfalle geraten. ©Canva (Symbolbild)

Hund in OÖ geriet in illegale Biberfalle: Gerettet

In Wallern (Bezirk Grieskirchen) geriet ein Hund in eine Biberfalle und erlitt schwere Verletzungen am Hals, berichtete die Polizei.

Das Tier wurde nur knapp gerettet, und die Ermittlungen laufen noch, um herauszufinden, wer das verbotene Schlageisen ausgelegt hat. In dem betroffenen Gebiet ist der Biber angesiedelt und steht unter strengem Schutz.

Hund in OÖ erlitt schwere Verletzungen

Am Sonntag begab sich eine 24-jährige Hundehalterin mit ihrem Vierbeiner am Innbach spazieren. Plötzlich löste der Hund die Biberfalle aus, wodurch die Bügel das Tier am Hals einklemmten. Die junge Frau alarmierte sofort ihren Großvater, und gemeinsam versuchten sie, den Hund zu befreien. Es dauerte ganze 25 Minuten, bis es ihnen gelang. Zu diesem Zeitpunkt war der Hund bereits bewegungslos. Doch durch eine sofortige tierärztliche Behandlung konnte das Tier gerettet werden.