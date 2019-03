Hund im Streit vom Balkon geworfen: Bedingte Haft für Wiener Pensionistin

Yorkie-Rüde "Bubi" wurde von einer Wiener Pensionistin im Dezember 2018 aus dem siebenten Stock geworfen, da sie Streit mit ihrem Ex-Freund hatte.

Weil sie den Hund ihres ehemaligen Lebensgefährten aus dem siebenten Stock geworfen hatte, ist eine 80-Jährige am Dienstag am Wiener Landesgericht zu zehn Monaten, bedingt auf drei Jahre verurteilt worden. Yorkie-Rüde “Bubi” war in einem Beziehungsstreit zwischen die Fronten geraten und wurde nur zehn Monate alt.