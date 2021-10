Einbruch in Glücksspiellokal in Schwechat.

Einbruch in Glücksspiellokal in Schwechat. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

Hubschraubereinsatz nach Einbruch in Glücksspiellokal in Schwechat

Unbekannte brachen am Samstag in ein Glücksspiellokal in Schwechat ein und erbeuteten Bargeld. Mittels Hubschrauber und Polizeidiensthunden wurde nach den Tätern gefahndet.

Über das Dach sind am Samstag in den frühen Morgenstunden vorerst unbekannte Täter in ein Glücksspiellokal in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) eingedrungen. Sie erbeuteten einen Bargeldbetrag in nicht genannter Höhe und entkamen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Eine Fahndung, an der auch ein Hubschrauber und die Polizeidiensthundeinspektion beteiligt waren, verlief ergebnislos. Die Erhebungen dauerten am Wochenende an.