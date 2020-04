Hubschrauber-Übung des Heeres über Wiener Neustadt

Die kommenden Tage wird das Bundesheer über Wiener Neustadt Hubschrauber-Übungsflüge abhalten. Das Militär schließt eine mögliche Lärmentwicklung nicht aus.

Das Bundesheer hat am Montag eine Übung mit Hubschraubern im Bezirk Wiener Neustadt angekündigt. Von Dienstag bis Donnerstag und an drei Tagen in der nächsten Woche besteht laut Aussendung die Möglichkeit eines erhöhten Lärmaufkommens.