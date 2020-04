Hubschrauber-Notlandung in NÖ: Keine Verletzten

Am Donnerstag kam es zu einer Hubschrauber-Notlandung in Niederösterreich. Verletzt wurde niemand.

Glimpflich ist am Donnerstagnachmittag eine Hubschrauber-Notlandung in einem Feld im Gemeindegebiet von Sulz im Weinviertel (Bezirk Gänserndorf) verlaufen. Es sei niemand verletzt worden, bestätigte die Polizei am Freitag. Zwei Männer - Vater und Sohn - seien an Bord gewesen.