Huber/Dressler und Winter/Hörl in Vienna Major-Quali out

Am Mittwoch unterlagen die Österreicher Winter und Hörl in der zweiten Qualifikationsrunde bei den Vienna Major den US-Amerikanern Priddy und Brunner.

Wie bei den Damen hat es auch im Herrenbewerb kein zusätzliches ÖVV-Team in das Hauptfeld des Beach-Volleyball-Majors auf der Wiener Donauinsel geschafft. Damit treten am Donnerstag Clemens Doppler/Alexander Horst, Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz in den Gruppenspielen an.