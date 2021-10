Huawei eröffnet Flagship Store auf der Kärtner Straße in Wien

Heute um 12 Uhr eröffnete der Huawei Flagship Store auf der Kärntner Straße in Wien und so mancher campierte bereits seit Montagabend davor. VIENNA.at hat noch vor der offiziellen Eröffnung einen Blick in den Laden geworfen.

Inmitten der meistfrequentierten Einkaufsstraße Wiens, der Kärntner Straße, bietet der Huawei Flagship Store Wien ein Einkaufserlebnis mit viel Raum. Auf fünf Etagen und rund 600 Quadratmetern, wovon drei Etagen für Kunden zur Verfügung stehen, erstrecken sich Areale für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service. Die Produkte des Technologieunternehmens werden montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie samstags von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr präsentiert.

"Neben technologischen Neuerungen, die wir durch unsere innovativen Produkte erzielen, schaffen wir mit unseren Huawei Flagship Stores weltweit ein Premium-Erlebnis für Huawei Fans und Nutzern - und das nun auch in Österreich", so Derek Yu, President Central Eastern Europe, Nordic and Canada der Huawei Consumer Business Group.

Eröffnungsangebot: Fans campierten vor dem Store

So mancher Huawei-Fan campierte seit Montagabend vor dem Store, denn die ersten 10 Kunden erhielten 50 Prozent Rabatt auf ein Produkt ihrer Wahl. Ansonsten lockt Huawei mit Eröffnungsangeboten wie den Huawei Freebuds Studio um 99 Euro (statt 125 Euro) und der Huawei Watch GT 2e um 66 Euro (statt 85 Euro).



Vom Smartphone zum Smart Home

Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, präsentiert Huawei Produkthighlights, darunter das Huawei P40 Pro und das Huawei Mate40 Pro sowie die neuesten Produkte aus dem Audio- und Wearable-Angebot.

©Huawei

Im Untergeschoss des neuen Huawei Flagship Stores befindet sich die Smart-Home Erlebniswelt. Von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband – im interaktiven Bereich können sich Kunden über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren und die Steuerung via Tablet selbst testen.

©Huawei

Service-Bereich im Obergeschoss

Im Obergeschoss des Stores ist der Huawei Service-Bereich zu finden. Die monatlich stattfindenden Huawei Service Days bieten diverse Ermäßigungen auf Reparaturen, samt kostenloser Displayschutzfolien und Eartips Austausch für In-Ear-Kopfhörer. Sofern die Ersatzteile lagernd sind, werden Reparaturen noch am selben Tag erledigt.

©Huawei

20 Mitarbeiter im Huawei Flagship Store

Ein kompetentes, rund 20-köpfiges Team aus mehr als sieben Nationen steht im neuen Huawei Flagship Store Wien bereit, um den internationalen Kunden am Hotspot Kärntner Straße in über zehn Sprachen die Geräte von Huawei näherzubringen. So stellt Huawei sicher, dass sich Besucher:innen aus aller Welt im Huawei Flagship Store Wien wie zu Hause fühlen.