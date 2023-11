HPV-Impfung schützt vor sechs Arten von Krebs

Am kommenden Freitag findet der Welttag zur Beseitigung von Gebärmutterhalskrebs statt, der erneut die Aufmerksamkeit auf die HPV-Impfung lenken soll.

HPV-Impfung erhöht Schutz vor Gebärmutterhalskrebs

Kostenfreie HPV-Impfung bis zum 21. Geburtstag

Die Impfung ist kostenlos verfügbar und wird Mädchen und Jungen zwischen dem neunten und 21. Lebensjahr als zweifache Impfung angeboten. "Wir haben in Österreich eines der besten HPV-Impfprogramme der Welt, in dem sowohl Mädchen als auch Buben die kostenlose HPV-Impfung erhalten können", so Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. "Umso bedauerlicher ist es, dass wir in der Durchimpfungsrate noch immer weit hinter anderen Ländern liegen", kritisierte der Mediziner.