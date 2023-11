"Housing-First"-Projekt soll Obdachlosigkeit bekämpfen

Mögliche Ursachen für Obdachlosigkeit sind Armut, Lebenskrisen, steigende Kosten oder das Ende eines befristeten Mietvertrags. Eine neue Initiative namens "Housing First" setzt dabei nicht auf vorübergehende Lösungen, sondern auf die Bereitstellung einer eigenen Wohnung.

Etwa 1.000 Menschen in Österreich sollen im Rahmen dieses Projekts eine Mietwohnung erhalten. Das Sozialministerium fördert die Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) mit 6,6 Mio. Euro.

40.000 Menschen in Österreich derzeit von Obdachlosigkeit betroffen

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) betonte bei der Präsentation am Montag, dass "ohne Wohnung alles nichts ist". In Österreich sind bis zu 300.000 Menschen im Laufe ihres Lebens von Obdachlosigkeit betroffen. Das kann bedeuten, dass sie bei Freunden unterkommen müssen oder "Couchsurfing" betreiben, erklärte der Minister. Elisabeth Hammer, Obfrau der BAWO, schätzt, dass derzeit bis zu 40.000 obdachlose Menschen in Österreich leben.