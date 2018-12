Hotel Sacher Wien zum "TOP-Lehrbetrieb" ausgezeichnet

Das Hotel Sacher Wien kann sich über die Auszeichnung zum "TOP-Lehrbetrieb" freuen. Das Wiener Qualitätssiegel wurde von Bürgermeister Michael Ludwig an Hoteldirektor Reiner Heilmann überreicht.

Die Vergabe des Qualitätssiegels erfolgte in einem zweistufigen Verfahren mittels Punktesystem durch eine Jury und ist für vier Jahre gültig. Neben einer sehr hohen Quote bei den Lehrabschlüssen sind unter anderem auch Ausbildungsplanung, fachliche Weiterbildung oder Frauen in nicht traditionellen Berufen wesentliche Bewertungskriterien. Für die Zuerkennung des Qualitätssiegels mussten die Unternehmen mindestens 12 von 24 Punkten erreichen.