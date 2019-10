Hotel-Diebe stahlen in Wien teure Taschen und Elektrogeräte

Die Wiener Polizei nahm zwei Hotel-Diebe in Wien fest, die in mehreren Hotels hochpreisige Taschen und Elektrogeräte von Gästen gestohlen haben.

Die Verdächtigen sollen am Donnerstagabend in Räumlichkeiten von mehreren Hotels in der Wiener Innenstadt sowie in der Leopoldstadt hochpreisige Taschen und Elektrogeräte wie Handys, Tablets und Kopfhörer von Gästen gestohlen haben. In einem Betrieb wurden sie von einem Angestellten wiedererkannt, der die Polizei verständigte.