Hotel auf Teneriffa bleibt wegen Coronavirus abgeriegelt

In Teneriffa wurde ein Hotel wegen Coronavirus-Fällen unter Quarantäne gestellt. Es bleibt auch weiterhin von der Polizei abgeriegelt.

Mittlerweile vier Personen aus Hotel positiv getestet

Gäste bekamen Fieberthermometer und Mundschutz

Spanien: Zehn bestätigte Fälle seit Wochenbeginn

Insgesamt ist die Zahl der neuen bestätigten Fälle in Spanien seit Wochenbeginn auf zehn gestiegen. Mindestens neun dieser Fälle sollen mit Aufenthalten in Norditalien in Zusammenhang stehen. Am Dienstag hatte das Virus das Festland erreicht. Mittlerweile gibt es zwei Fälle in Madrid, zwei in Barcelona, einen in Castellon in Ostspanien, einen im andalusischen Sevilla und vier auf Teneriffa. Zwei Patienten, die vor wenigen Wochen auf La Gomera und auf Mallorca positiv getestet wurden, sind wieder gesund.