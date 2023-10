Hortete 14.000 Sendungen: Ex-Postmitarbeiter auf Bewährung verurteilt

Ein ehemaliger Postbediensteter wurde am Mittwoch am Landesgericht Salzburg rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Der 43-Jährige hatte gestanden, etwa 14.000 Sendungen, darunter 263 behördliche Schriftstücke, von Juni 2022 bis April 2023 in seiner Wohnung, in seinem Auto und in einem Spind in der Zustellbasis gehortet zu haben. Als Grund für sein Handeln führte er Arbeitsüberlastung, Alkoholkonsum und persönliche Probleme an.