Horn: 27-Jähriger wurde nach Badeunfall reanimiert

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagnachmittag nach einem Badeunfall im Naturfreibad Horn reanimiert worden. Der Mann hatte nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner vom Montag Tauchübungen durchgeführt und erschien nicht mehr an der Wasseroberfläche. Der Freizeitsportler wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.