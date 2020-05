Homeoffice während Corona-Krise: Gesteigertes Bedürfnis nach Work-Life-Balance

Laut einer Umfrage ist den Österreichern die Work-Life-Balance in der Coronazeit wichtiger geworden. Rund drei Viertel (76 Prozent) der 733 befragten Österreicher arbeiteten Anfang Mai zumindest teilweise im Homeoffice.

80 Prozent der von New Work (früher Xing) Befragten hätten in den vergangenen Wochen Veränderungen in ihrer Arbeitswelt bemerkt, vor allem was die Flexibilität bei den Arbeitszeiten (42 Prozent) und eine schwierigere Trennung von Privat- und Arbeitsleben (39 Prozent) betrifft. Rund ein Drittel gab außerdem an, dass sich das Arbeitspensum erhöht habe. An der beruflichen Gesamtsituation an sich habe sich aber für etwa zwei Drittel (67 Prozent) nichts geändert.