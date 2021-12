Home Invasion auf 90-Jährigen und Blinde in Baden geplant - Coup vereitelt

Eine für Anfang Oktober geplante Home Invasion auf einen 90-Jährigen Mann und dessen blinde Lebensgefährtin im Bezirk Baden konnte verhindert werden. Ein 18-jähriger Bursche warnte die Polizei vor.

Im Zusammenhang mit einer geplanten Home Invasion im Bezirk Baden sind drei Beschuldigte in Wiener Neustadt in Haft. Opfer sollten nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein 90-Jähriger und dessen blinde, pflegebedürftige Lebensgefährtin in einem Wohnhaus in Pottendorf werden. Ein 25- und ein 15-Jähriger waren vollinhaltlich geständig, der mutmaßliche Haupttäter (17) machte auf Anraten seiner Anwältin von seinem Recht Gebrauch, nicht aussagen zu müssen.