Holodomor: Botschafter appelliert erneut an Parlament

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, appelliert erneut an die Abgeordneten des österreichischen Nationalrats, den Holodomor von 1932/1933 ausdrücklich als "Genozid gegen das ukrainische Volk" anzuerkennen.

Dadurch könne ein wichtiger Beitrag geleistet werden, die Erinnerung an die Opfer zu erhalten und ähnliche Verbrechen in Gegenwart und Zukunft zu verhindern, schrieb er in einem der APA übermittelten Brief.