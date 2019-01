Holocaust-Gedenktag: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat in Jerusalem Freiwillige der deutschen Aktion Sühnezeichen (ASF) und Holocaust-Überlebende empfangen. An dem Treffen anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags am Sonntag nahmen auch die deutsche Botschafterin Susanne Wasum-Rainer und israelische Abgeordnete teil.”Es kann nie Vergebung für die Verbrechen der Nazis gegen das jüdische Volk geben”, sagte Rivlin nach Angaben eines Sprechers. “Aber es kann eine Versöhnung geben zwischen dem deutschen Volk und dem jüdischen Volk heute, und es gibt kein besseres Beispiel für Versöhnung als das, was Sie hier in ganz Israel tun.

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist 1958 aus dem deutschen Protestantismus entstanden. Sie schickt Freiwillige zu Hilfsdiensten in verschiedene Länder, darunter auch Israel. Die jungen Deutschen kommen für ein Jahr und arbeiten vor allem in Altersheimen und Gedenkstätten, aber auch mit Kindern und Jugendlichen. Einer der Schwerpunkte in Israel sind Projekte mit Holocaust-Überlebenden. Die Organisation spielte in den ersten Jahren ihres Engagements in Israel eine wichtige Rolle beim Aufbau neuer Beziehungen zwischen Deutschen und Juden.

Van der Bellen: Grundrechte gelten für alle

“Das aus der Geschichte so schmerzvoll Gelernte darf nicht wieder in Vergessenheit geraten, um Wiederholungen solcher Verbrechen künftig zu verhindern”, hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag zum Internationalen Holocaust-Gedenktag gemahnt.”Es schmerzt, sich an das Leid zu erinnern, das so vielen Menschen durch große Teile der Bevölkerung, eigene Nachbarn, ein menschenverachtendes Regime zugefügt wurde”, schrieb Van der Bellen auf Twitter. “Erinnern wir uns all der Vertriebenen, Gefolterten und Ermordeten. Schauen wir nicht weg, wenn heute Menschen entwürdigt und entrechtet werden. #Menschenrechte, #Menschenwürde und #Grundrechte gelten für alle und immer. Sie sind unteilbar.” Holocaust-Gedenktag: Gedenken auch auf Twitter kundgetan Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) twitterte auf Englisch. “Es ist unsere Pflicht, uns an die Opfer des Holocaust zu erinnern und ihrer zu gedenken und sicherzustellen, dass sich diese dunklen Zeiten niemals wiederholen”, formulierte er ins Deutsche übersetzt. Die SPÖ veröffentlichte folgende Botschaft auf Twitter: “Die Verbrechen des Nationalsozialismus dürfen nicht vergessen werden. Das totalitäre NS-Regime hat Millionen Menschen vernichtet und Europa in Schutt und Asche gelegt. Wer die NS-Verbrechen verharmlost oder leugnet, verlässt den Boden unserer menschlichen Werte.” Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn äußerte sich ebenfalls auf Twitter folgendermaßen: “Fassungslos blicken wir heute auf die Ereignisse zurück. Wie konnte es dazu kommen? Warum haben so wenige Menschen sich zur Wehr gesetzt, als ihre jüdischen Nachbarn verfolgt und verschleppt wurden?” Merkel und Maas fordern Kampf gegen Antisemitismus

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Außenminister Heiko Maas forderten einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus. “Dieser Tag lässt uns daran erinnern, was Rassenwahn, Hass und Menschenfeindlichkeit anrichten können”, sagte Merkel in einem Video-Podcast. Jeder Einzelne habe die Aufgabe, “auch Verantwortung dafür zu tragen, dass wir null Toleranz gegen Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit, Hass und Rassenwahn zeigen”. “Und das ist leider in unserer heutigen Zeit wieder von großer Dringlichkeit.”

Maas wies in einem Gastbeitrag für die “Welt am Sonntag” darauf hin, dass der Zeitpunkt näher rücke, an dem Zeitzeugen nicht mehr vom NS-Unrecht berichten könnten. “Unsere Gedenkkultur muss sich daran anpassen. (…) Was wir jetzt brauchen, sind neue Ansätze, um historische Erfahrungen für die Gegenwart zu nutzen. Unsere Geschichte muss von einem Erinnerungs- noch stärker zu einem Erkenntnisprojekt werden.”

Am Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner wird der sechs Millionen ermordeten europäischen Juden und aller anderen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Jänner 1945 hatten sowjetische Soldaten die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Das Lager steht symbolhaft für die NS-Verbrechen.