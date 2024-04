Holocaust-Gedenkkonzerte an 21 verschiedenen Orten in Wien

Der Vienna Royal Philharmonic Kulturverein veranstaltet ab Sonntag erstmals Wiener Gedenkkonzerte zum Holocaust.

Auftakt am 28. April (14 Uhr) ist ein Konzert beim Shoah-Mahnmal am Judenplatz. Thomas Stern, Mitglied des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, hält eine Gedenkrede. Bis 8. Juni finden 21 Konzerte an Erinnerungsorten in 21 Wiener Bezirken statt, bei denen Musik von vertriebenen Komponisten gespielt wird.

Mehrere Holocaust-Gedenkkonzerte in Wien

Schauplätze der Konzerte sind etwa die Shoah-Namensmauer am Otto-Wagner-Platz oder der Aspangbahnhof, von dem aus die Deportationszüge abgingen. Ziel sei es, "mit dem Erinnern an die schrecklichsten Zeiten des 20. Jahrhunderts das Andenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu wahren", wurde Peter Illavsky, Künstlerischer Leiter des Vienna Royal Philharmonic Kulturvereins und Organisator der Konzertreihe, am Mittwoch in einer Aussendung zitiert. "Es gilt, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und sich auch bewusst mit diskriminierenden und antisemitischen Tendenzen in der Gesellschaft im Hier und Jetzt auseinanderzusetzen." Die Konzerte sind bei freiem Eintritt zugänglich.