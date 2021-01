"Holiday on Ice" heuer erstmals nicht in der Wiener Stadthalle

In diesen Tagen würde sich die Wiener Stadthalle in eine Eisbühne verwandeln, wie jedes Jahr seit ihrer Eröffnung im Jahr 1958. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles anders, und Holiday on Ice, die beliebteste Eisshow der Welt, durfte diesen Winter coronabedingt erstmals nicht auf Tour gehen.

Die neue Show SUPERNOVA liegt nun vorübergehend auch sprichwörtlich auf Eis - aber der Countdown läuft! In genau einem Jahr - von 19.01. bis 30.01.2022 - wird das spektakuläre Showerlebnis in der Wiener Stadthalle umso größer gefeiert werden.

Holiday on Ice SUPERNOVA bringt dem Publikum die Sterne zum Greifen nahe und führt es an weit entfernte Orte. Die berührende Geschichte zeigt, dass Akzeptanz, Freundschaft und Liebe keine irdischen Grenzen kennen. Atemberaubende Akrobatik, Eiskunstlauf der Spitzenklasse, eine farbenprächtige Kostümwelt sowie arktische und galaktische Bühnenbilder garantieren unvergessliche Stunden für die ganze Familie.

"In diesem Winter vermissen wir Holiday on Ice und die Stimmung dieser Show sehr. Das faszinierende Können der Skater und die eindrucksvolle Geschichte über eine Reise durch den Kosmos werden das Publikum im kommenden Jahr verzaubern. Live-Entertainment ist einfach unersetzbar, und ich kann versprechen, dass die Rückkehr von Holiday on Ice im Anfang 2022 für alle Beteiligten ein großes Fest wird", sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.