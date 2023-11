Höhere Zulagen für Personal in Wiener Spitälern ab 1. Februar 2024

In den Spitälern des Gesundheitsverbunds (WIGEV) in Wien werden die Zulagen für die Bediensteten erhöht.

Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Pressekonferenz mit den zuständigen Mitgliedern der Stadtregierung sowie Vertreterinnen und Vertretern von WIGEV und Gewerkschaft am Freitag angekündigt. Die Maßnahmen sollen ab 1. Februar 2024 wirksam werden, 150 Mio. Euro werden dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt

Wiens Spitäler: Mehr Geld für alle Berufsgruppen

Bei den heute präsentierten Schritten handelt es sich um die erste Phase des Personalpakets. Eine weitere soll folgen. Dann will man sich auch dem Thema Gehaltsschema intensiver widmen. Hier wurden laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auch Vergleiche mit anderen Spitalsträgern in Österreich durchgeführt. Ergebnis: "Wir liegen im unteren Durchschnitt."

Allerdings sei die Situation oft schwer vergleichbar, betonte er. Man liege zwar im Grundgehalt niedriger, dafür gebe es etwa in anderen Bundesländern ein Verbot von Nebenbeschäftigungen - oder in Deutschland und der Schweiz nur zwölf Gehälter. Für ein neues Schema brauche es noch vertiefende Gespräche, darum werde man eine Änderung erst in der zweiten Phase vornehmen, sagte Hacker.

Änderungen bei Zulagen und Prämien wurden fixiert

In der Krankenpflege etwa könnten Betroffene brutto pro Monat rund 450 Euro mehr verdienen. Eine Telefonistin oder ein Telefonist kommt auf etwa 550 Euro mehr. Ärzte in einem Mangelfach können laut WIGEV mit einer Steigerung von rund 870 Euro rechnen.

Es sei wichtig gewesen, die Maßnahmen nicht auf eine Berufsgruppe zu reduzieren, sagte Christian Meidlinger von der Gewerkschaft younion, mit der das Paket verhandelt wurde. Auch Meidlinger verwies darauf, dass man sich in weiterer Folge die Arbeitszeitmodelle anschauen wird. Dies könne etwa dazu führen, dass in manchen Bereichen die Arbeitszeiten verkürzt würden, erläuterte er.

Ludwig: "All das zeigt, dass wir Sozialpartnerschaft ernst nehmen"

Bürgermeister Ludwig hielt fest, dass ein motiviertes und den Leistungen entsprechend entlohntes Personal ein Grundpfeiler der Gesundheitsversorgung in Wien darstelle. "All das zeigt, dass wir Sozialpartnerschaft ernst nehmen", befand er. Kein Gesprächspartner war hingegen die Standesvertretung der Mediziner, wie Stadtrat Hacker erläuterte: "Die Ärztekammer hat keine Rolle gespielt."

Diese ließ umgehend wissen, dass sie dies als Versäumnis sieht. Die Maßnahmen seien unzureichend, wurde in einer der APA übermittelten Reaktion befunden. "Vielleicht redet die Stadt mit den falschen Gesprächspartnern", mutmaßte Stefan Ferenci, der Obmann der Kurie angestellte Ärzte. Es gebe "keinen Cent" mehr Grundgehalt - außer bei neu eintretenden Ärzten in Mangelfächern. Dies sei kein großes Paket.

Als nicht ausreichend beurteilte auch die Wiener ÖVP das Paket. Dieses könne nur ein "erster Schritt" sein, meinte Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in einer Aussendung. Tiefgreifende Reformen könnten dadurch nicht ersetzt werden. "Hier gibt es noch viel zu tun." Sie urgierte eine Einbindung der Opposition in der nächsten Phase, in der über die Fragen der Zukunft "ohne Tabus" diskutiert werden solle - wie es Hacker zuvor in der Pressekonferenz formuliert hatte.