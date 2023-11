Höhere Löhne laut Wifo bisher keine Preistreiber

Das WIFO zieht in seinem aktuellen "Research Brief" zur laufenden Herbstlohnrunde folgendes Fazit: "Die Tariflohnsteigerungen bewirkten bislang keine zusätzlichen Preisanstiege, sondern ergaben sich aus diesen."

Gesunkene Wettbewerbskraft hat negative Auswirkungen auf Unternehmen

Aktuell befinden sich der Handel und die Metallindustrie in Verhandlungen über den Kollektivvertrag 2024. Während die Gespräche im Handelsbereich, der fast 500.000 Beschäftigte umfasst, erst begonnen haben, ist in der Metalltechnischen Industrie mit rund 120.000 Mitarbeitern bereits die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos verlaufen. Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE reagieren darauf mit Warnstreiks in der Metallindustrie, die von heute bis Mittwoch stattfinden.