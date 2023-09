Hohe Wohnkosten: Wiener Grüne sammeln Unterschriften für Volksbefragung

Die Wiener Grünen haben am Dienstag eine Kampagne gegen die ihrer Ansicht nach explodierenden Wohnkosten angekündigt - in deren Rahmen sie eine Volksbefragung initiieren wollen.

Rund 60.000 Unterschriften für Volksbefragung nötig

Laut den Grünen sind das in Wien rund 60.000 Unterschriften. Dafür, so betonte man, gebe es keine zeitliche Begrenzung. Würden die Unterschriften gesammelt und erfolgreich eingereicht, müsse die Stadt an sämtliche rund 1,1 Mio. Wahlberechtige Wahlkarten mit den gewünschten Fragen übermitteln.