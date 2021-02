Hohe Wand: Wiener stürzte zehn Meter ab

Ein 28 Jahre alter Wiener rutsche am Sonntag bei seiner Wanderung auf der Hohen Wand aus und stürzte rund zehn Meter ab. Er wurde per Hubschrauber in ein Spital gebracht.

Auf der Hohen Wand in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag ein Kletterer aus Wien rund zehn Meter abgestürzt. Der 28-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bruder (30) auf dem sogenannten Tirolersteig unterwegs gewesen und abgerutscht. Er landete im Schrofengelände. Der schwer verletzte Freizeitsportler wurde von einem Notarzthubschrauber per Tau gerettet und in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.