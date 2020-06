Hohe Preisunterschiede bei Ikea Österreich und Deutschland

Ikea Möbel & Co. sind laut AK-Preismonitor hierzulande um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer als bei unseren deutschen Nachbarn.

Ein AK-Preismonitor bei 210 erhobenen Online-Produkten von Anfang bis Mitte Mai zeigt, dass 42 Prozent der geprüften Ikea-Produkte in Österreich spürbar teurer als in Deutschland sind. Dagegen ist fast jedes dritte Produkt bei uns billiger zu haben.

Unterschiedliche Mehrwertsteuer ändert kaum etwas

Die konkreten Zahlen im Überblick: 42 Prozent (88 von 210) der erhobenen Produkte sind bei Ikea Österreich teurer als bei Ikea Deutschland, 31 Prozent (65) sind in Österreich billiger und 27 Prozent (57 Produkte) kosten in beiden Ländern gleich viel. Die Mehrwertsteuer beträgt in Österreich 20 Prozent, in Deutschland 19 Prozent - was bei den Preisunterschieden aber kaum etwas ändert.