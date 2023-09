Hohe Lebensmittelpreise: Das plant Wirtschaftsminister Kocher

Geht es nach Wirtschaftsminister Kocher sollen Supermärkte ab einer bestimmten Größe verpflichtend gewisse Verkaufspreise für private Online-Preisvergleichsplattformen und wissenschaftliche Einrichtungen melden. Einen Lebensmittelpreisrechner von staatlicher Seite soll es dagegen nicht geben.

Der Gesetzesentwurf zum Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise soll in den nächsten Wochen vorliegen. Grundsätzlich sei das Vorhaben mit dem grünen Koalitionspartner abgesprochen, Details müsse man aber noch klären, so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Bis Ende des Jahres soll das geplante Gesetz dann ins Parlament kommen.

Kocher plant keinen Lebensmittelpreisrechner von staatlicher Seite

Einen Lebensmittelpreisrechner von staatlicher Seite wie zuletzt in den Raum gestellt, wird es allerdings keinen geben. Mitte Mai hatte Kocher erklärt, die Einführung eines Lebensmittel-Preisrechners für Grundnahrungsmittel im Supermarkt und im Online-Handel soll "so rasch wie möglich" umgesetzt werden. Mitte Juli kündigte Kocher einen Vorschlag dazu bis zum Herbst an. Das Tool müsse jedenfalls "den Konsumentinnen und Konsumenten nutzen, es muss einfach sein und es muss natürlich auch so gestaltet sein, dass es jederzeit die richtige Information liefert", sagte der Wirtschaftsminister im Juli im APA-Interview. Angesichts der Anzahl an privaten Lebensmittelpreisrechnern sieht Kocher nun keinen Bedarf mehr für ein "amtliches Angebot". Diese wolle man unterstützen.