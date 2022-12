Hohe Energiepreise: Jedes zweite Unternehmen stark betroffen

Eine Umfrage im Auftrag des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY ergab, dass mehr als jedes zweite Unternehmen von den steigenden Energiepreisen deutlich betroffen ist.

Von jenen, die die Energiepreise stark spüren, macht sich das vor allem durch rückläufige Gewinne bemerkbar. Der Umfrage unter 600 mittelständischen heimischen Unternehmen zufolge gaben 52 Prozent an, deutlich oder sehr stark von den steigenden Preisen für Energie betroffen zu sein. 41 Prozent sehen sich etwas bis kaum betroffen, lediglich sieben Prozent nehmen keine direkten Auswirkungen wahr. Laut Analyse besonders betroffen sind Unternehmen aus dem Transport-, Verkehrs- und Energiesektor sowie der Industrie.

Unternehmen stark von steigenden Energiepreisen betroffen

"Unabhängig davon, wie sich die Umsätze der Unternehmen entwickeln, wirken sich die stark gestiegenen Energiekosten direkt auf die Gewinne der Unternehmen aus. Das kann mittel- oder langfristig zum Problem werden", kommentiert Christina Khinast, Leiterin des Energiesektors bei EY Österreich, die Umfrage in einer Aussendung.

Viertel der Unternehmen befürchtet Versorgungsengpässe im Winter

Knapp ein Viertel (24 Prozent) der befragten Unternehmen befürchtet Versorgungsengpässe im Energiebereich, vor allem im Winter. Diese Sorge haben laut Umfrage vor allem Betriebe in den Branchen Soziales, Wissenschaft, Bildung und Kultur (46 Prozent) aber auch in Transport, Verkehr und Energie (36 Prozent). Der Großteil (76 Prozent) befürchtet aber keine Gefahr bei der Versorgungssicherheit.

Fast zwei Drittel (63 Prozent) der befragten Unternehmen setzen bereits Energiesparmaßnahmen um, 11 Prozent planen das in den kommenden sechs Monaten zu tun. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) investiert laut Umfrage bereits in den Ausbau eigener Energieerzeugungskapazitäten, 32 Prozent planen diesen. "Unternehmen dürfen in der angespannten Situation nicht allein gelassen werden - es braucht umfassende unterstützende Maßnahmen, vor allem für stark betroffene Betriebe", forderte Khinast.