Hofmann-Entschuldigung nach Beleidigung von Austria Wien-Fans

Rapid Wien-Geschäftsführer Steffen Hofmann, hat sich für eine verbale Entgleisung nach dem gewonnenen Derby entschuldigt.

In einem im Internet kursierenden Videoausschnitt ist zu sehen, wie Hofmann bei einer Ansprache an Fans mit dem Megafon beleidigende Worte gegen den Stadtrivalen verwendet ("Arschlöcher"). In einer offiziellen Stellungnahme erklärte Hofmann, dass diese Worte nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, aber dennoch unangemessen seien.