Hoffnung auf Entspannung bei Kakaopreis

Aufgrund der steigenden Preise für Kakao erwartet der Wiener Chocolatier Andreas Heindl eine weitere Preissteigerung bei Schokolade und hofft auf eine Entspannung nach der kommenden Kakaoernte im April.

Wiener Chocolatier gibt auch Spekulanten die Schuld an Kakaopreis

Heindl führt die aktuelle Situation teilweise auf Spekulanten zurück. Diese Infromationen gab er in einem Interview mit ORF-"Zib13" am Sonntag bekannt. "Ich bin sicher, dass Spekulanten Kakao einfach aufkaufen, in Lagerhäusern lassen", so Heindl. Auch die Erträge waren zuletzt wie berichtet geringer, was die Preise steigerte.