HOFER verzichtet künftig auf Verkauf von Feuerwerk

Unter seiner Nachhaltigkeitsinitiative "Heute für Morgen" macht HOFER einen weiteren Schritt und stellt zukünftig den Verkauf von Pyrotechnik ein.

Feuerwerkskörper stehen aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt zunehmend in der Kritik. Grund genug für HOFER, als gutes Beispiel auf dem Weg in eine bessere Zukunft voranzugehen: Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative "Heute für Morgen" erklärt der größte Verkäufer von Feuerwerkskörpern in Österreich, seiner Verantwortung gegenüber Umwelt, Tiere, Klima und Gesellschaft gerecht zu werden und künftig auf den Verkauf von Pyrotechnik zu verzichten.