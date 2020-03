HOFER spart mit kürzeren Kassazetteln 4.700 km Papier

Weniger ist mehr: Mit kürzeren Kassenbons spart HOFER jährlich 4.700 Kilometer Papier und schont dabei die Umwelt.

Dass Nachhaltigkeit für HOFER kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern gelebte Realität ist, zeigt der Diskonter einmal mehr im Rahmen seiner Bemühungen rund um die Nachhaltigkeitsinitiative "Projekt 2020". Durch eine kleine Umstellung bei den Kassenbons können diese verkürzt und so ein deutliches Zeichen für den Umweltschutz gesetzt werden.

Kleine Kassazettel, große Wirkung

HOFER-Kunden haben es vielleicht schon bemerkt: Seit einigen Wochen fallen die Kassenbons in den mehr als 500 Filialen des Diskonters kürzer aus. Der Informationsgehalt ist dabei unverändert, nur die Schrift hat sich verkleinert. Allerdings kann HOFER durch diese kleine Veränderung jährlich mehr als 4.700 Kilometer Papier einsparen - eine Strecke, die in etwa der Distanz zwischen Wien und dem Nordpol entspricht.