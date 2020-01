Hofer spart 1.000 Tonnen Verpackungsmüll ein - pro Jahr

Die "HOFER Verpackungsmission" zieht nach knapp über einem Jahr Bilanz: Maßnahmen zur Plastikreduktion wurden umgesetzt und eine jährliche Ersparnis von über 1.000 Tonnen Verpackungsmaterial erreicht.

Rund 900.000 Tonnen Kunststoffabfälle fallen jedes Jahr in Österreich an, knapp ein Drittel davon wird wiederverwertet. Der Lebensmittel-Discounter Hofer will dabei Verpackungsmaterial sparen und bestehende Verpackungen recycling-fähig machen.