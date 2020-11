"Hofer Song" räumt Staatspreis für Werbung ab

Der Diskonter Hofer hat den Staatspreis für Werbung 2020 in der Kategorie "Gesamtkampagne" gewonnen. Ausschlaggebend war dabei der Mediamix rund um den "Hofer-Song".

Hofer-Kampagne mit "Schmäh"

"Die in einem breiten Mediamix aufgesetzte Kampagne hat ganz Österreich zum Schmunzeln gebracht. Die humorvollen Spots und Sujets stellen die Diversität der Kundinnen und Kunden in den Vordergrund und vermitteln mit Augenzwinkern und Hüftschwung ihre Botschaft, in deren Mittelpunkt Preis-Leistungsverhältnis und Regionalität stehen", begründet die Jury die Auszeichnung.